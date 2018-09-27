محافظ بني سويف يبحث مع مسؤولي الشكاوي تعظيم دورها في خدمة المواطنين

التقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، كلا من العميد أيمن محمد جمال الدين، والعميد أحمد فاضل مديري متابعة الجهات الحكومية والدعم الميداني لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد والمحاسب محمد صفوت مدير خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.



وخلال اللقاء ناقش المحافظ ، الأليات اللازمة لتعظيم دور المنظومة في مجال خدمة المواطنيين، وخطة المحافظة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، علاوة على مؤشرات الأداء بالشكاوى المسجلة من المواطنين بالمحافظة وتوزيعها علي الجهات والقطاعات المختلفة ومدى فاعلية الجهات في التجاوب مع المشكلات.



ولفت إلى أن أهمية المنظومة وأنها تعتبر إضافة كبيرة وفاعلة في مجال خدمة المواطنين وحل مشاكلهم ، مشيرا إلى السعي الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم لتطوير الأداء وسرعة الإستجابة وحسم الشكاوى التي ترد للمنظومة ،حيث أن المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة هو القدرة على تلبية احتياجات المواطن حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.



وعقب انتهاء اللقاء تفقد الوفد إدارة خدمة المواطنين لمتابعة دورة العمل المتبعة في الإدارة واستقبالهم وتسجيل وفحص الشكاوى و متابعة الجهات المختصة للرد عليها، وأوضح الوفد أنه سيقوم بعقد عدة لقاءات أخرى مع موظفي الإدارة لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة وتدريب العاملين عليها للانتهاء من تطبيقها على الوجه الأمثل .