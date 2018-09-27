رئيس الجمعية المصرية يكشف علامات الإصابة بالاضطرابات النفسية

قال الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن هناك علامات تدل على الاضطراب النفسي أو السلوكي، منها تشوّش الفكر أو انحراف المزاج أو السلوك على نحو لا يتسق مع المعتقدات والقواعد الثقافية، مضيفًا أن أعراض ذلك الاضطراب ترتبط في معظم الأحيان بضائقة تصيب الفرد أو بأمر يؤدّي إلى تعطيل ملكاته الشخصية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الخامس عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العرب المنعقد حاليًأ فى القاهرة، ويطلق حملة تحت شعار "احمى النفسية".



وأوضح أن هناك أعراضا يمكن ملاحظتها تنتج عن الاضطرابات النفسية، وهى أعراض متنوعة، من بينها أعراض جسدية مثل حالات الصداع أو اضطراب النوم، وأعراض انفعالية كالشعور بالحزن أو الخوف أو القلق، وأعراض استعرافية كصعوبة التفكير بوضوح وظهور أفكار شاذة وحدوث اضطراب في الذاكرة، وأعراض سلوكية كانتهاج سلوك عنيف وعدم القدرة على أداء الوظائف الروتينية اليومية والإفراط في تعاطي مواد الإدمان، وأعراض إداركية كرؤية أو سماع أشياء لا يقدر الآخرون على رؤيتها أو سماعها.



وأشار إلى أن تلك الأعراض تختلف من اضطراب لآخر، مطالبًا من تظهر لديه أحد تلك الأعراض والعلامات اللجوء لمساعدة الطبيب المختص.



وأوضح أن أشهر الاضطرابات النفسية، الاكتئاب، وإدمان المواد المخدرة، والفصام، والتخلّف العقلي، والانطواء على الذات في مرحلة الطفولة، والخرف.