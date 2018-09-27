أستاذ طب نفسي: بعض الأطباء والصيادلة يقومون بدور سلبي في علاج المرضى

انتقد الدكتور محمد رضا الفقي، أستاذ الطب النفسي، تصرفات بعض الأطباء فى التخصصات الأخرى، والصيادلة، فى تعاملهم مع الأمراض النفسية، وتحذيرهم للمرضى من التعامل مع الأطباء النفسيين.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمته الجمعية المصرية للطب النفسي، للإعلان عن حملة "احمي النفسية" بالتعاون مع اتحاد الأطباء النفسيين العرب، ورعاية إحدى شركات الادوية .



وقال إن هناك مشكلة تواجه الطب النفسي، يصنعها بعض الأطباء فى التخصصات الأخرى، الذين يرفضون تحويل المرضى الذين يحتاجون للعلاج النفسي للطبيب النفسي بل وبعضهم يحذر المرضى من الذهاب للطبيب النفسي.



وأضاف أن الصيادلة يقومون أحيانًا بدور سلبي جدًا، بتحذير المرضى من أدوية الأمراض النفسية، والتى يكتبها أطباء متخصصون، وأحيانًا يقوم بهذا الدور السلبي مساعد الصيدلي، مطالبا برفع كفاءة الاطباء من خلال برامج دراسية دورية عن الجديد فى الطب النفسي.