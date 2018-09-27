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محافظات

لجنة المتابعة الميدانية ببني سويف تعاين مستوى الخدمات الحيوية في الفشن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:04 م
لجنة المتابعة الميدانية
لجنة المتابعة الميدانية ببني سويف تعاين مستوى الخدمات
محمد عبد الحليم
واصلت لجنة المتابعة الميدانية بمحافظة بني سويف تنفيذ برنامجها الميداني للمرور على الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن السويفي بمدن وقرى المحافظة، والتي أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، وتضم كافة الجهات المختصة فنيا وإداريا وماليا لتحقيق عنصر المتابعة والرقابة بكل دقة.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، عاينت اللجنة برئاسة السكرتير العام المساعد مستوى الخدمات الحيوية بمركز ومدينة الفشن، والتي بدأت بزيارة مستشفى الفشن المركزي، ومتابعة وتقييم مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها، والتأكد من وجود الطاقم الطبي والإداري لأداء الخدمة، والاستماع لمطالب ومقترحات المواطنين بخصوص تحسين مستوى الخدمة، حيث تم تفقد أقسام المستشفى الطبية مثل الاستقبال، والغسيل الكلوي، والحضانات، والآشعة، والمطبخ وغيرها من الأقسام.

وتفقدت اللجنة عددا من مقار الخدمات الجماهيرية لتقييم الحالة العامة في هذه الخدمات الجماهيرية المهمة، ودراسة تطويرها ودعم نقاط القوة بها وتلافي السلبيات في أداء الخدمة بها، وتم تفقد الحالة العامة ببعض شوارع المدينة من حيث مستوى النظافة، والحركة المرورية، والمستوى الخدمي بشكل عام.

وأفاد اللواء تامر أبو النجار السكرتير العام المساعد بأنه تم إعداد تقرير ميداني بما تم رصده اليوم من ملاحظات على مستوى بعض الخدمات بالفشن، والتي تم تلافي بعضها بشكل عاجل، والبعض الأخر تم دراسة الحلول لها وآليات التنفيذ لها، مشيرا إلى أن مركز الفشن هو الزيارة الثانية للجنة، حيث تم زيارة مركز ومدينة ناصر في أولى جولات اللجنة.
لجنة المتابعة الميدانية ببني سويف تعاين مستوى الخدمات الحيوية في الفشن
لجنة المتابعة الميدانية ببني سويف تعاين مستوى الخدمات الحيوية في الفشن
لجنة المتابعة الميدانية ببني سويف تعاين مستوى الخدمات الحيوية في الفشن
لجنة المتابعة الميدانية ببني سويف تعاين مستوى الخدمات الحيوية في الفشن

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