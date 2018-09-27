مدير أمن الفيوم يتفقد إدارة المرور ويستمع لشكاوى المواطنين..صور

قام اللواء خالـــد شلبي مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شملت ( إدارة مرور الفيــوم )، مشددا خلال الجولة بضرورة حسن معاملة المواطنين والسرعة في الاستجابة لطلباتهم كما تقابل مع المواطنين واستمع لشكاواهم واكد على سرعه انهاء مطالبهم.



كما تفقد شلبى ، شباك استخراج رخص القيادة الخاصة و تراخيص الملاكى و النقل والدراجات البخارية والخزينة ,و ساحة الاختبارات والفحص الفنى.



يأتى ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كل الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية.

