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لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:59 م
صدى البلد
كريم جمال
منذ قديم الزمن يبحث كل شاب عن شريكة حياته، التى يحلم بها فى مراحل شبابه المختلفة، لما بداخله من أمنيات يرغب فى أن تكون متوافرة فيها، من جمال وأنوثة لمشاعر وطباع، تجعلها الزوجة الثمالية التى يبحث عنها.

فى إطار ذلك يقدم موقع "LOLWOT" قائمة بـ 10 دول يجب عليك زيارتها اذا كنت غير مرتبط "سينجل"، لأنك حتمًا ستعثر على شريكة حياتك هناك.

1- ليتوانيا
معروفة على مدار تاريخها بالغني والجمال بين موطانيها من الرجال، وأكثر من النساء. ومع ذلك ، فإن نساء ليتوانيا من أجمل النساء في العالم، لديهم مزيج جميل من الصفات الأوروبية الشمالية.

2- استونيا
هي بلد صغير آخر في أوروبا الشرقية، معظم نساؤه يتمتعن بشعر أشقر وعينين جميلتين، بينما يفوق عدد النساء هناك عدد الرجال.

3- بورتو ريكو
لاشك أن هذا البلد أصبح يمتلك شهرة طاغية مع أغنية ديسباسيتو التى تم تصويرها على أجمل المناظر الخلابة، ويبدو أن الجمال لم يقتصر على الأماكن فقط، ممتلئة بالفتيات الجذابات، فهي واحدة من بلدان أوروبا الشرقية المنسية، ولكنها لا تزال لديها الكثير من النساء الجميلات اللواتي لا يخشين التحدث معك.

4- بيلاروسيا
بلد آخر جميل من أوروبا الشرقية حيث يوجد عدد أكبر من النساء عن الرجال، وهناك عدد لا يحصى من النساء الجميلات اللواتي لا يخجلن من الدخول في محادثة مع أى شاب أجنبي فى بلدها.

5- روسيا
ستنتبه بالتأكيد إلى العديد من النساء الجميلات في روسيا، بفضل الخدودها الوردية والأجساد الرقيقة ، فلا عجب في أنها تعتبر من أكثر النساء روعة في العالم.

6- أرمينيا
بفضل عائلة كارداشيانز، سمع الجميع عن أرمينيا، لكن ربما يكون هذا كل ما تعرفه عن البلاد، فهناك الكثير من النساء الدميلات اللاتي يرغبن فى تكوبن أسرهم، والإستقرار بذاتهن.

8- أوكرانيا
في حين أن الحرب الأهلية مزقت الجزء الشرقي من هذا البلد ، إلا أن هناك الكثير من المناطق بداخلها لا تزال آمنة، خاصةً كييف العاصمة التى أصبحت مقصد الرجال، مما يسهل من مشقة العثور على شريكة حياتك التى تريد أن تهتم بك.

9- جورجيا
من الشائع جدًا السير في شوارع جورجيا ومشاهدة الكثير من النساء الجميلات، وليس من الخجل أن تتعرف عليعن وتفتح مجالًا للحديث، من أجل الفوز بشريكة الحياة المناسبة.

10- كرواتيا
على الرغم من أنها دولة صغيرة في البلقان إلا أنها مليئة بالنساء الجميلات، حيث تبحث نساء جورجيا دائمًا عن اللقاء بشخص جديدـ، أملًا فى أن يكون الكزوج المناسب، خاصةً مع مع هذا البلد الذى يعرف عنه طقس الشتاء القارص، حيث يمكن أن يحالفك الحظ.
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور
لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

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