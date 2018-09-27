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برلمان

نائب الأقصر يدعو مدبولي لزيارة المحافظة لوضع حلول عاجلة لأزماتها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:27 م
النائب أحمد يوسف
النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر
محمود فايد
طالب النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإجراء زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، للوقوف على طبيعة المشكلات والأزمات التي تُعاني منها على أرض الواقع.

وقال "إدريس"، في بيان له اليوم الخميس، إن الأقصر في حاجة ماسة إلى زيارة المسئولين التنفيذيين في الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء، لوضع حلول عاجلة لأزماتها، متابعًا:" على الرغم ما تمتاز به الأقصر من طبيعة سياحية وأثرية فإن ذلك لم يشفع لها، ونالها نصيب كبير من الأزمات الموروثة".

وأضاف:" بعد تراجع النشاط السياحي، أصبحت الأقصر في حاجة ملحة لإنشاء وإقامة مصانع جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، وتدشين مشروعات تنموية جديدة، وزيادة الموازنة الخاصة بالمحافظة للارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، والاستماع للمواطنين بشأن مطالبهم الجماهيرية وعلى رأسها كوبري طريق الكباش".

وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، زار صباح اليوم الخميس، محافظة قنا، قادمًا من محافظة سوهاج، ضمن سلسلة زيارات ميدانية بصعيد مصر.

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