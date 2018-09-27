طريقة مبتكرة لتحضير البيتزا في دقائق بمذاق أشهر المطاعم

تعذ طريقة عمل عجينة البيتزا واحدة من أكثر الأسئلة التى ترددها الأمهات كثيرًا لأنها من أكثر المأكولات السريعة المحببة للكبار والصغار ويفضل الكثيرون تناولها خارج المنزل لكن يمكنك فى المقابل إعدادها فى المنزل بطريقة صحية وغير مكلفة.



اكتشفي أسهل طريقة لإعداد عجينة البيتزا الهشة والطيبة بمقادير واضحة وسهلة تقدمها الشيف غادة قاسم لـ "صدى البلد" ويمكن لربة المنزل إضافة أي شي للبيتزا لتعطي مذاق شهى ومحبب.



إليك المكونات وطريقة التحضير بالخطوات فى 15 دقيقة فى الرابط التالى :



