ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة مبتكرة لتحضير البيتزا في دقائق بمذاق أشهر المطاعم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تعذ طريقة عمل عجينة البيتزا واحدة من أكثر الأسئلة التى ترددها الأمهات كثيرًا لأنها من أكثر المأكولات السريعة المحببة للكبار والصغار ويفضل الكثيرون تناولها خارج المنزل لكن يمكنك فى المقابل إعدادها فى المنزل بطريقة صحية وغير مكلفة.

اكتشفي أسهل طريقة لإعداد عجينة البيتزا الهشة والطيبة بمقادير واضحة وسهلة تقدمها الشيف غادة قاسم لـ "صدى البلد" ويمكن لربة المنزل إضافة أي شي للبيتزا لتعطي مذاق شهى ومحبب.

إليك المكونات وطريقة التحضير بالخطوات فى 15 دقيقة فى الرابط التالى :

موضوعات متعلقة

حضري عجينة الباف بيستري بنفسك

حضرى بيتزا الهوت دوج فى المنزل

البيتزا بمكونات لن تخطر ببالك ومذاق لا يقاوم في دقائق

طريقة مبتكرة لتحضير البيتزا لأسرتك

طريقة تحضير البيتزا في البيت مثل المطاعم.. وهذه هي فوائدها

طريقة تحضير المكرونة البشاميل بمذاق أكبر المطاعم

ترشيحاتنا

الطفل الباكي ينتقم ليأخذ حقه.. يمسح الفيديو من موبايل والدته.. الوزارة تعاقب المسئولين عن تصويره.. والأب يتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

5 معلومات مرعبة عن الجثث والمومياوات.. أغربها بوذا والفراعنة والقطط

ألمانيا تفوز باستضافة بطولة أمم أوروبا 2024

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

ياسمين صبري تكشف حقيقة خلافها مع محمد إمام

عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة لأعضاء النادي

سائق يعيد 5 آلاف دولار فقدها باسم سمرة في الجونة

زكريا ناصف: الأهلي فوق الجميع لمن يريد أن يعرف

ياسمين علي لـ صدى البلد: لست بحاجة للعري واللي مش عاجبه صوتي ميسمعنيش.. لن أكشف عن عمري الحقيقي.. برامج المواهب خيبة أمل.. ولن أقدم ألبوما لهذا السبب.. فيديو

الخارجية تنجح في إعادة مواطنين محتجزين في ليبيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟