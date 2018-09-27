رصد الأعلى للإعلام تبحث حلقة مرتضى منصور ومدحت شلبى.. الأحد المقبل

تفحص لجنة الرصد بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، خلال اجتماع الأحد المقبل، حلقة برنامج مساء بيراميدز الذى يقدمه المعلق الرياضى مدحت شلبى .



وأعدت لجنة الرصد ، تقريرا عن حلقة برنامج "مساء بيراميدز" والذي يقدمه المعلق الرياضي مدحت شلبي بقناة "بيراميدز" ، وذلك لما تضمنته من خروج على المعايير الإعلامية قد تشكل مخالفات منها توجيه السباب للجمهور، فضلا عما تضمنته مداخلة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من التطاول على عدد من الشخصيات والهيئات الرياضية.