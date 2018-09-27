بن راشد يحتفل بمشاركة 350 ألف طالب في تحدي القراءة العربي

احتفل "محمد بن راشد "نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي،بمشاركة اكثر من 350ألف طالب بتحدى القراءة العربى فى دولة الامارات.



وكتب "بن راشد " من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ،"فخور بأكثر من ٣٥٠ الف طالب شاركوا في تحدي القراءة العربي في دولة الامارات .. مبروك لشمسة النقبي الفائزة الأولى ".



واضاف " مبروك أيضا لأكثر من ١٠ ملايين ونصف من الطلاب العرب المشاركين في تحدي القراءة . جيل قاريء هو جيل واعد ... بكم نتفاءل بمستقبل أجمل ".