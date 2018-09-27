ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مصنع إنتاج الخلايا الشمسية في قنا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
محمود مطاوع
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية، بمركز قفط، بقنا، وذلك في إطار تحفيز مبادرات القطاع الخاص في دعم جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وقام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أقسام المصنع، بما في ذلك مختلف مراحل انتاج الوحدات والخلايا الشمسية، واستمع الى شرح حول المشروع، الذي تديره مجموعة A.R.E والتي سعت من وراء إنشائه إلى إقامة مجمع شامل لتصنيع منتجات ومكونات الطاقة الشمسية، عالية الكفاءة، للاستفادة من الامكانات الطبيعية لمصر والمتمثلة في طول وقوة فترة سطوع الشمس في انتاج الطاقة المتجددة.

وتبلغ مساحة المصنع 25 ألف م2، ويضم 1209 من العمالة المباشرة، و1200 من العمالة غير المباشرة، وينتج المصنع نحو 320 ألف لوح شمسي سنويا، قدرة اللوح 340 وات، بنسبة تصنيع محلي 80%، ويهدف المصنع إلى الوصول إلى تصنيع مليون لوح شمسي بنهاية 2019، وبلوغ المكون المحلي نسبة 100%، كما يسعى القائمون على المصنع الى انتاج رقائق السيليكون من الرمل نهاية 2019، بما يصب في صالح الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية في تعظيم الصناعات المتنوعة.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع استكمال الصرف الصحي بمدينة قفط، والذي يتم ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وتمت الاشارة الى أن طاقة المشروع تبلغ نحو 40 ألف م3/يوم، تبدأ بنحو 15 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، بقيمة 167 مليون جنيه، ويخدم حوالي 120 ألف نسمة.

وتناول الشرح موقف الأعمال المنفذة حتى الآن، حيث يتكون المشروع من محطة رفع رئيسية وعدد 3 محطات رفع فرعية؛ جار حاليا تنفيذ شبكات الانحدار الخاصة بها.

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية يقبل رأس المفتي ويستقبله على باب الديوان العام.. صور

رسميا .. يويفا تعلن مدة غياب رونالدو عن يوفنتوس بعد طرد دوري الأبطال

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة القادمة وسقوط أمطار

مجدي الهواري يوجه رسالة قوية لـ كلوب بسبب محمد صلاح: بصراحة تستاهل

اتحاد الكرة يحصن موقفه القانونى فى عقود مدرب منتخب مصر

حريق ضخم في مبنى بنك الكويت الوطني.. فيديو

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي والقنوات الناقلة

زواج الأقارب.. فوائد عديدة لن تتوقعيها رغم التحذيرات

الأوقاف: السماح لـ سعيد رسلان بالخطابة بعد تعهده الالتزام بالتعليمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

فيديو

طريقة عمل أمريكان فرايد رايز
طريقة عمل شوربة الحب الأمريكية
فوائد وضع ذرة ملح في عجين الكيك والحلويات
طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟