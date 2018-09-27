مدبولي يتفقد مصنع إنتاج الخلايا الشمسية في قنا

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية، بمركز قفط، بقنا، وذلك في إطار تحفيز مبادرات القطاع الخاص في دعم جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.



وقام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أقسام المصنع، بما في ذلك مختلف مراحل انتاج الوحدات والخلايا الشمسية، واستمع الى شرح حول المشروع، الذي تديره مجموعة A.R.E والتي سعت من وراء إنشائه إلى إقامة مجمع شامل لتصنيع منتجات ومكونات الطاقة الشمسية، عالية الكفاءة، للاستفادة من الامكانات الطبيعية لمصر والمتمثلة في طول وقوة فترة سطوع الشمس في انتاج الطاقة المتجددة.



وتبلغ مساحة المصنع 25 ألف م2، ويضم 1209 من العمالة المباشرة، و1200 من العمالة غير المباشرة، وينتج المصنع نحو 320 ألف لوح شمسي سنويا، قدرة اللوح 340 وات، بنسبة تصنيع محلي 80%، ويهدف المصنع إلى الوصول إلى تصنيع مليون لوح شمسي بنهاية 2019، وبلوغ المكون المحلي نسبة 100%، كما يسعى القائمون على المصنع الى انتاج رقائق السيليكون من الرمل نهاية 2019، بما يصب في صالح الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية في تعظيم الصناعات المتنوعة.



كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع استكمال الصرف الصحي بمدينة قفط، والذي يتم ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



وتمت الاشارة الى أن طاقة المشروع تبلغ نحو 40 ألف م3/يوم، تبدأ بنحو 15 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، بقيمة 167 مليون جنيه، ويخدم حوالي 120 ألف نسمة.



وتناول الشرح موقف الأعمال المنفذة حتى الآن، حيث يتكون المشروع من محطة رفع رئيسية وعدد 3 محطات رفع فرعية؛ جار حاليا تنفيذ شبكات الانحدار الخاصة بها.



