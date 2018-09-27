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أخبار البلد

الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
سعيد العربي
أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة لدعم مستشفيات مصر الجامعية من قبل المصريين بالخارج، ممن تعلموا وتخرجوا في هذه الجامعات، من خلال تقديم أشكال الدعم المختلفة من دعم مادي وعيني وعلمي، في رسالة لرد الجميل لهذه المنشآت التعليمية التي دائمًا ما دعمت وساندت طلابها حتى أصبحوا خيرة العقول في بلاد العالم المختلفة ومنهم من أفاد البشرية من هذا العلم الذي تلقاه في جامعات مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها وزيرة الهجرة إلى المستشفي الاميري بمدينة الإسكندرية، بصحبة ميختار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، وذلك للتعرف على طبيعة عمل المستشفى، وما تقدمه من خدمات، وتقديم الدعم لهذه المستشفى.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، أن وزارة الهجرة ستدعم كل المستشفيات الجامعية، كما ستروج لما تقدمه من خدمة للمرضى في كل جولات الوزيرة الخارجية، هذا بالإضافة لدعوة علمائنا وخبرائنا بالخارج لتقديم الدعم العلمي الذي يساعد هذه المستشفيات في تطوير الخدمة العلاجية.

تأتي هذه الزيارة في إطار احتفاء وزارة الهجرة بالجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتضمنت عددًا من الأحداث الثقافية والفنية وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة.

ونظمت الوزارة أمس، احتفالية في ضوء الدور التاريخي لمصر في احتضان الجاليات من مختلف دول العالم، مما سيسهم ذلك في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية المشتركة بين مصر وأشقائها.
الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج
الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج
الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج
الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج
الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج
الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج

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