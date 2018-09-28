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اقتصاد

وظائف جديدة بقطاع البترول

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أعلنت شركة الاسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، إحدى شركات قطاع البترول فى مجال صيانة وتركيب المعدات البترولية، عن حاجتها للعديد من العاملون الجدد ببعض الوظائف، بمعدل 18 وظيفة جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر "فيس بوك" منشور فيه جميع التخصصات المطلوبة وأيضا شروط التقديم والإمكانيات التي تحتاجها كل وظيفة، مع عدد سنين الخبرة التي يجب أن تتوفر في المتقدم للوظيفة، مع كيفية التقديم.

وتأسست الشركة عام 1997 كشركة مساهمة مصرية وقد تطورت فى الاونة الاخيرة لتصبح واحدة من أهم وأفضل الشركات فى مجال خدمات النفط فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا.

وظائف جديدة بقطاع البترول
وظائف جديدة بقطاع البترول
وظائف جديدة بقطاع البترول

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