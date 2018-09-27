برلماني يشيد بالدور الاجتماعي للداخلية في إظهار تلاحم صفوف الشعب

أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: أن وزارة الداخلية بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق، ترسخ لعهد جديد بين الشرطه والشعب من خلال عدد من المبادرات والمساهمات المجتمعيه التى من شانها دعم الروابط بين الشعب وشرطته والتاكيد علي ان امن المواطن وسلامته وتلبية احتياجاته منهج ودستور لجهاز الشرطة.



وأضاف خلف الله في بيان له بان التحركات والخطط الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة الداخلية علي مستوى الامن اتت ثمارها واستطاعت فرض سيطرتها علي ربوع الجمهوريه من خلال الفكر والخطط التى اعتمدها الوزير توفيق ومساعدوه الذي برهنوا بان الجهاز الشرطي مليء بالكفاءات القادرة علي دحر الارهاب وبسط الامن ، بالاضافه المباردات والدور الاجتماعي الذي احدث به الوزير محمود توفيق ثورة اظهرت التلاحم بين الشعب والشرطه ورسخت لاواصر التعاون.



ولفت خلف الله بان اللفته الانسانيه التى قامت بها وزارة الداخلية بإدخال الفرحة فى نفوس أبناء الشهداء فى أول يوم دراسى، حيث اصطحبت القيادات الأمنية عددا من التلاميذ إلى مدارسهم، كما كان فى استقبالهم العديد من الضباط داخل فناء المدارس وذلك تخليدًا وعرفانا بتضحيات وعطاء آبائهم من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم فداء لأرض الكنانة وماتوا كى تحيا مصر فى أثناء تأديتهم واجبهم الوطنى ونقلت القيادات الأمنية لابناء الشهداء تقدير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم وأن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومحفورة فى ذاكرة الوطن، تاكيد وعرفانا بتضحيات الابطال اباء هولاء الطلاب.



وتابع خلف الله بان مبادرة الداخليه بشان توزيع الادوارت المدرسيه علي الطلاب والتى زار فيها عدد من القيادات الأمنية وضباط شرطة بوزارة الداخلية مدارس مختلفة بأنحاء الجمهورية ووزعوا بعض الأدوات والمستلزمات المدرسية على التلاميذ والطلاب، تجربة رائده سينقلها العالم، لغرس الانتماء وحب الوطن في النشء والتاكيد علي التلاحم بين الشرطه وطلاب مصر امل ومستقبل الوطن.



وأكد انه تم خلال الزيارة، توزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وذلك تاكيد وترسيخ لاواصر التعاون ومد جسور الثقه مع المواطنين وتفعيل للدور المجتمعي والإنساني بجميع الأوساط الجماهيرية وتوطيد الثقة والتعاون البناء مع المواطنين، ولاسيما طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية، وإيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التي ترعاها الدولة وتحرص عليها هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه".



ودونت الوزارة على تلك المستلزمات "عبارات لتوعية الأطفال بدور ومهام رجل الشرطة إلى جانب عدد من الإرشادات المرورية، وأخرى توعوية تحس على حب الوطن والنظام" لخلق جيل دستوره ومنهجه الانتماء وحب الوطن.