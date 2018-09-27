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برلمان

برلمانى: استنزاف المرضى بإعلانات الدواء غير المرخص غش تجارى

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:19 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريده محمد
اعرب النائب فايز بركات عضو بمجلس النواب عن استيائه الشديد من اعلانات الادوية التي يتم بثها عبر الفضائيات أن غالبية الأدوية التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات، غير مرخصة، في حين يعلق الكثير من المرضي آمالهم عليها.

واوضح فى بيان له أن تجارة واعلانات الدواء تشبه المافيا بداية من الفوضي في إعطاء الدواء للمرضي دون استشارة طبية اضافة إلى الصيدليات التي تصرف العقاقير دون استشارة طبية و حتى الاعلانات الفضائية للترويج للأدوية غير المرخصة وهو أمر يخالف القانون فى كل الحالات.

وتقدم النائب فايز بركات بطلب احاطة حول تفعيل قانون الاعلان والغش التجاري لمنع وجود اعلانات للأدوية بالقنوات الفضائية إلا في حالة ان تكون هذة الادوية مرخصة و مرفقة باستشارة الطبيب.

كما طالب الجهات التنفيذية بدورها الرقابي بالتشديد علي مثل هذة القنوات ووقف بثها حيث تمثل خطورة كبيرة علي المرضي إذ ينساق البعض منهم وراء هذا السراب الخداع.

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