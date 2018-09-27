تعرف كيف تستغل العصابات الأطفال في استهداف الأثرياء بشوارع أكسفورد

اهتمت صحيفة ديلي ميل البريطانية ، بقضية المتسولين في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، معتبرة أن الظاهرة في استخدام الأطفال صارت مقلقة.



وقالت الصحيفة، إن عصابات التسول الوقحة تجعل الأطفال الصغار يلتفون على الأشخاص وبخاصة الأثرياء في الشارع حتى يعطوهم النقود.



وتظهر اللقطات الصادمة ، قيام العصابات بنشر الأطفال الذين يستهدفون المتسوقين الأثرياء في شارع أكسفورد في لندن، حيث تتبع العصابات في تعليمها للأطفال هدفًا مهمًا باستهداف الأفراد الذين يرتدون ملابس جيدة.



وذكرت الصحيفة إن الأطفال يسلمون المال لمديري العصابة في نهاية اليوم.



وتعمل هذه العصابات الحديثة على غرار عصابة فيجن على بعد نصف ميل من شارع أكسفورد بين مداخل ماربل آرك وبوند ستريت.



واعتبرت الصحيفة إن الظاهرة أصبحت مقلقة ، وإنه أمر صار ملحوظا في لندن.