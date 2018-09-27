برلماني يطالب بمضاعفة التمويل الحكومي للتعليم العالي لتطوير المنظومة

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد, أن مضاعفة التمويل الحكومي والاجتماعي الموجه للتعليم العالي الحكومي سيساعد في تطوير المنظومة التعليمية في مصر



وطالب بزيادة الاهتمام بالجامعات والمعاهد التي تباشر أنشطة بحثية علي مستوي عالمي من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة والاهتمام بالطلاب ودعم أنشطتهم البحثية لخدمة المجتمع .



وأوضح "بدير" في بيان له اليوم, أن مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير المنظومة التعليمية سيحسن من أدائها ويرفع من جودتها ، ويجعلها أكثر انضباطا ودقه، الامر الذي سينعكس بصورة إيجابية علي المؤسسة التعليمية والعاملين بداخلها.



وأشار عضو مجلس النواب, أنه لابد من بناء أنظمة قوية تسهم في تمويل احتياجات الطلاب والجامعات ، مؤكدا أن وجود نظام تعليمي قوي ينتج عنه بناء انسان قوي يساهم في بناء الدولة الحديثة .