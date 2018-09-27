اكتئاب الخريف.. 5 أعراض و 3 حلول غير متوقعة

مع بدء فصل الخريف يتردد مصطلح الاكتئاب المرتبط دومًا بهذا الفصل، وبدأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي في تداول بعض المعلومات عن ذلك الاكتئاب، فلماذا يرتبط الخريف بالاكتئاب؟ وما هي أعراضه؟.



في تقرير شامل نشره موقع "sc times " حول اكتئاب الخريف، أكدت الدكتورة أماندا ماتت جانتزر أخصائية علم النفس

بكلية سانت بنديكت وجامعة سانت جون، أن هذا النوع من الاكتئاب اضطراب نفسي موسمي وعادة ما نتعرض له في فصلي الخريف والشتاء من كل عام.



وأوضحت أخصائية علم النفس، أن هناك بض التساؤلات التي تدور حول الاكتئاب الموسمي وبالأخص علاقته بأشعة الشمس، حيث أكدت أنه مع انخفاض ضوء النهار لأي سبب يؤثر ذلك على طبيعة اليوم وعلى المزاج بشكل عام وذلك ما يحدث لفترة طويلة طوال فصل الخريف فيسبب ذلك الاكتئاب الموسمي.



ماهي أعراض اكتئاب الخريف؟

أشارت أخصائية علم النفس إلى أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على البعض في هذا الموسم منها:

1-فقدان الحماس وانخفاض الطاقة

2- العزلة الإجتماعية وتفضيل الوحدة

3-النوم بشكل مستمر ولساعات طويلة

4-تناول الكربوهيدرات بشكل كبير



وقالت إن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أن الشخص مصاب باكتئاب، لكنه موسمي يرتبط بالخريف والشتاء فقط إلا في حالة ظهور أعراض أخرى تستدعي القلق وهي عدم القدرة على العمل والبقاء في السرير لفترة طويلة.



وعن الحلول، أكدت جانتزر أن هناك 3 طرق بسيطة يمكن تجربتها في علاج اكتئاب الخريف الموسمي، وهي:



1-ممارسة الرياضة لكسب مزيد من الطاقة خاصة في الأشهر الباردة فذلك يعمل على استقرار المزاج وتحسينه.



2-المشي لمسافات طويلة بين الأشجار خاصة في الخريف.



3-البحث عن الدعم الإجتماعي، أي محاربة رغبة البقاء وحيدًا منعزلًا، بل محاولة الانخراط بالآخرون وتمضية أوقات ممتعة مع الأصدقاء.