برلماني: السياحة لم تقم بالمطلوب منها ومحمد صلاح واحد من أهم سفراء مصر خارجيا

قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن وزارة السياحة لم تقم بالعمل المطلوب منها حتي الآن، موضحا أنها من أهم مصادر الدخل القومي فى مصر.



وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الإهتمام مجددا بالسياحة الثقافية، والتي تعد أكثر أنواع السياحة المهمة لمصر، فهي تلبي حاجة السياح الثقافية، كما تدل علي ثقافة البلد المزارة.



وأشار إدريس، أن الرموز المصرية الكبيرة تساعد علي الترويج للسياحة بمصر، كمحمد صلاح الذي وصلت شهرته للعالمية، وأصبح واحدًا من أهم سفراء مصر خارجيا.