السيطرة على حريق في الرعاية العاجلة بمستشفى المنصورة العام

شب حريق محدود اليوم فى مستشفى المنصورة العام القديم، بقسم الرعاية العاجلة، بسبب ماس كهربائي وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة عليه قبل امتداده الي باقي الأقسام بالمستشفى .



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم شرطة أول المنصورة بنشوب حريق بمستشفى المنصورة العام القديم.



انتقلت قوات الحماية المدنية و 3 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق بإشراف المقدم أحمد عوض، قائد قوات إطفاء الدقهلية، وتمكنت من السيطرة علي الحريق واخماده، قبل امتداده الي باقي الاقسام بالمستشفى.



وأكد مصدر أمني أن سبب الحريق شرارة كهربائية في تكييف قسم الرعاية العاجلة بالمستشفى، و تدخلت قوات الإطفاء وسيطرت عليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.