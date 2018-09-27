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حوادث

ضبط مصنع مستحضرات تجميل يستخدم خامات مجهولة المصدر .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مصنع لانتاج مستحضرات التجميل من خامات مجهولة المصدر.

وتم ضبط المدعورمضان.ع. هـ - مواليد1969 ، لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتــــاج وتصنيع مستحضرات التجميل من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقه للمواصفات القياسيه بعلامات تجارية "مقلدة" .

كما عثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل بالمعدات تعبئة وتغليف ، و11 عبوة مواد كيماوية مجهولة المصدر وزنت220 كيلو جرام ، و6 عبوات بلاستيكيةتحتوى على مادة مجهولة، و1500 عبوة كرتونية فارغة مدون عليها مزيل للعرق وماسك ، و11500 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية مقلدة ، و1742 عبوة كريم مزيل عرق" قبل طرحها للبيع على المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى مواصلة الحملات.

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