ضبط مصنع مستحضرات تجميل يستخدم خامات مجهولة المصدر .. فيديو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط مصنع لانتاج مستحضرات التجميل من خامات مجهولة المصدر.



وتم ضبط المدعورمضان.ع. هـ - مواليد1969 ، لقيامه بإنشاء مصنع بدون ترخيص لإنتــــاج وتصنيع مستحضرات التجميل من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقه للمواصفات القياسيه بعلامات تجارية "مقلدة" .



كما عثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل بالمعدات تعبئة وتغليف ، و11 عبوة مواد كيماوية مجهولة المصدر وزنت220 كيلو جرام ، و6 عبوات بلاستيكيةتحتوى على مادة مجهولة، و1500 عبوة كرتونية فارغة مدون عليها مزيل للعرق وماسك ، و11500 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية مقلدة ، و1742 عبوة كريم مزيل عرق" قبل طرحها للبيع على المستهلكين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى مواصلة الحملات.