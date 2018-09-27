أبرز فيديوهات التوك شو.. جولة مدبولي في قنا.. لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية.. والأرصاد: حالة من عدم الاستقرار 48 ساعة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



الهرم باللون الأحمر أثناء إلقاء وزيرة الصحة كلمتها بالأمم المتحدة







عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، فيديو يعرض لقطات من إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأحمر، وذلك أثناء إلقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كلمة نيابة عن الرئيس السيسي في جلسة عن محاربة مرض السل بالجمعية العامة بالأمم المتحدة.



وقالت المنظمة فى تقرير لها اليوم، إنه بهذه المناسبة ستنضم كل مدينة فى العالم إلى الحركة العالمية من أجل السل وتضىء معلما فى المدينة باللون الأحمر لجذب انتباه العالم إلى التأثير المدمر لمرض السل.



وأضافت: "ستقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى مصر بإضاءة الأهرام وأبو الهول باللون الأحمر إيمانا منها بأهمية الموضوع، ووجوب طرحه على مائدة الحوار من أجل إيجاد حلول غير تقليدية لدحر السل عام "2030.



رئيس الوزراء يتفقد جامعة جنوب الوادي







تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جامعة جنوب الوادي، واستمع لحديث من رئيس الجامعة وعدد من الطلاب، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة قنا.



وتوجه مدبولي إلى موقع تنفيذ مشروع مدينة غرب قنا، أحد المشروعات السكنية في المحافظات التي افتتحها الرئيس منذ شهور، ثم تفقد مشروعات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه للشرب، مشيدًا بما تنفيذه خلال الشهور القليلة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات السكنية.



وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك مدينتين سيتم إنشاؤهما في قنا، بهدف توسيع الرقعة العمرانية في المحافظة، وهما مدينة قنا الجديدة، وغرب قنا، مشيرا إلى أن مدينة قنا الجديدة تبعد عن المحافظة الأم حوالي 5 كيلومترات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مدينة غرب قناة ستنتهي في 2020.



وزيرة التضامن: ابتكار مؤشر جديد لقياس الفقر







قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم تدشين فعاليات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؛ لمناقشة مؤثر قياس الفقر وقياس الدخل والحالة الاقتصادية للفرد، موضحة أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من أسرة لها نفس الدخل ولكن الظروف متغيرة.



وأضافت وزيرة التضامن، فى لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ابتكار مؤشر جديد لقياس الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن رئيس زامبيا دشن مائدة مستديرة لقياس الجهود التي تبذلها أفريقيا لمحاربة زواج الفتيات القاصرات والزواج المبكر، مؤكدة أن زامبيا أعلنت نجاحها فى محاربة زواج القاصرات ووصلت النسبة من 41% إلى 32%.



وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى ستكرم من منظمة الصحة العالمية تكريمًا لجهودها فى الفترة الأخيرة والبرامج المعنية بالجانب الصحى.



لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية







عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو صادما يعرض لحظة هبوط اضطراري لطائرة ركاب بنغالية لم تفتح عجلاتها الأمامية.



وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية البنغالية اضطراريا بعد حدوث عطل، أدى إلى امتناع فتح العجلات، فيما كانت تحمل 171 راكبا.



الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر







قال رئيس البرتغال، مارسيلو دى سوزا، إنه عقد اجتماعا إيجابيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، مؤكدًا أن السيسي وجه دعوة له لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر المقبل.



وأضاف رئيس البرتغال، فى لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز": "ناقشت مع السيسي اجتماع اللجنة الثنائية بين البلدين العام المقبل".



وأشار إلى أنه تحدث مع السيسى عن اجتماع اللجنة الثنائية بين البلدين الذى سيعقد العام المقبل، مفيدًا بأنه سيتناول الجوانب الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.



الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة







قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم ولمدة يومين، مشيرًا إلى أنه توجد شبورة مائية صباح اليوم نتيجة نشاط للرياح.



وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن هناك نشاطا للرياح في الأماكن والمناطق الساحلية الشمالية الغربية يصل إلى 20 عقدة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب المدن ونشاط للرياح، فضلا عن أمطار خفيفة على جنوب البلاد يومي السبت والأحد .



لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أذربيجان







عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات مصورة للحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.



ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 27 سبتمبر الى أذربيجان مع زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ويحضر منتدى مناطق البلدين وبطولة الجودو.



وكان قد دعا علييف نظيره الروسي لزيارة البلاد لمناقشة التعاون بين البلدين.



باسل يسري: لقاء السيسي ونتنياهو يعكس جهود مصر لحل القضية الفلسطينية







أكد باسل يسري، الخبير الاستراتيجي، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، ولقاءاته التي يعقدها بها، موضحًا أن جميع اللقاءات في نهاية الزيارة تعكس دور مصر المحوري في المنطقة العربية.



وقال "يسري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، صباح اليوم، الخميس، إن لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية يعكس جهود مصر في حل القضية الفلسطينية.



وأضاف الخبير الاستراتيجي أن مصر تحاول صنع سياسة خارجية والتنسيق بين المجموعة العربية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الرسمي لعملية السلام، لكنها ضربت بكل القرارات والمرجعيات الدولية عرض الحائط ونقلت سفارتها إلى القدس الشريف وأعلنتها عاصمة أبدية لإسرائيل.



وأكد أن الرئيس السيسي خاطب الرأي العام، لأنه الأفضل في التأثير على الشارع الإسرائيلي، وتطبيق تجربة السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.



وأوضح "يسري" أنه لا يوجد حل فعلي وخطوات إيجابية لحل القضية الفلسطينية، حيث يريد الجانبان الأمريكي والإسرائيلي زيادة سوء الأوضاع للضغط على الجانب الفلسطيني للاعتراف بتبعية الأرض للمحتل.



التضامن توضح تفاصيل تأدية الخدمة العامة لخريجي الجامعات







قالت المهندسة أمانى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الخدمة العامة هدفها تنمية حب التطوع داخل الشباب لخدمة الوطن، وهى عبارة عن عام يقضيه المتخرج من أى مؤهل فى مجال الخدمات العامة.



وكشفت "غنيم" خلال استضافتها ببرنامج "نهاية الأسبوع" والمذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الخميس، عن مجالات الخدمة العامة التى يلتحق بها الشباب بعد التخرج وهى النيابة العامة، وأطفال بلا مأوى، بنك ناصر، خدمات صحية، خدمات تعليمية، برنامج تكافل وكرامة.. وغيرها.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية: أن وزيرة التضامن أصدرت قرارًا بإرسال خطابات لكل الوزارات للاستعانة بالشباب الخريجين.



ولفتت إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية وإنما اختيارية لخدمة الوطن فقط، منوهًة إلى أن بعض الأعمال تتطلب عامًا من الخدمة العامة مثل تعيينات الحكومة أو البنوك.



رئيس الوزراء يتفقد محور قوص نقادة بقنا







تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محور قوص نقادة، وذلك خلال جولة تفقدية بمحافظة قنا، كما استمع إلى الشرح التفصيلى عن هذا المشروع من وزير النقل الدكتور هشام عرفات.



كما تفقد "مدبولى" جامعة جنوب الوادي، واستمع لحديث من رئيس الجامعة وعدد من الطلاب، وذلك ضمن جولته التفقدية بمحافظة قنا. وتفقد رئيس الوزراء موقع تنفيذ مشروع مدينة غرب قنا، أحد المشروعات السكنية في المحافظات التي افتتحها الرئيس منذ شهور، وتابع مشروعات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه للشرب، مشيدًا بما تنفيذه خلال الشهور القليلة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات السكنية.