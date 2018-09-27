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حوادث

ضباط مديرية أمن القاهرة يسددون المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
بادر ضباط وأفراد مديرية أمن القاهرة بالتكفل بسداد المصروفات المدرسية لـ553 طالبا من طلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية غير القادرين على سدادها، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للوقوف على أعداد الطلبة الأكثر احتياجًا والذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية بكافة القطاعات الجغرافية.

وقام وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم خلال الحفل الذى تم تنظيمه بمدرسة النصر بالنزهة باستقبال وفد المديرية الذى قام بسداد المصروفات وتوجه بالشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية وكافة العاملين بمديرية الأمن لحرصهم على القيام بتلك المبادرة التى ساهمت فى رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن الأسر غير القادرة.

يأتي ذلك فى إطار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" وفى ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة كأحد الثوابت الإستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين، وإيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم كأحد الحقوق التى ترعاها الدولة وتحرص عليها، هو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه .

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