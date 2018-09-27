ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية لـ نواب الإقليم : جميعنا في سفينة واحدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:49 م
محافظ الدقهلية لـ
محافظ الدقهلية لـ نواب الإقليم : جميعنا في سفينة واحدة
همت الحسينى
التقي الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، واستمع الي المشاكل المتعلقة بدوائرهم.

وأكد المحافظ، علي أهمية التعاون بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع مستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين قائلا خلال اللقاء إننا جميعا في سفينة الوطن الواحدة، وأن هدفنا واحد وطريقنا واحد وإن اختلفت وسائلنا.

وأضاف أن أجهزة المحافظة لم ولن تتواني عن القيام بواجبها نحو المواطنين وانه لن يسمح بالتقصير المتعمد في أداء المسئولين لأعمالهم.
محافظ الدقهلية لـ نواب الإقليم : جميعنا في سفينة واحدة
محافظ الدقهلية لـ نواب الإقليم : جميعنا في سفينة واحدة

ترشيحاتنا

شاهد .. ماذا قال الشيخ الشعراوي عن زواج الأقارب

نقاط استعلام لـ أعضاء الأهلي لمعرفة اللجان قبل عمومية اللائحة غدا

ترامب يكشف سر ضحك زعماء العالم من خطابه في الأمم المتحدة

باسل يسري: لقاء السيسي ونتنياهو يعكس جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

زكريا ناصف: الأهلي فوق الجميع لمن يريد أن يعرف

تقرير جاساما يضمن حضور جماهير الأهلي أمام وفاق سطيف

السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام

مذيعة الـ سنجل مازر تعود مجدداً بعد إلغاء حبسها 3 سنوات وتوجه رسالة لمحاميها

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجمة اللبناني

رسميا .. يويفا تعلن مدة غياب رونالدو عن يوفنتوس بعد طرد دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

رئيس الوزراء يلتقى نواب قنا لبحث احتياجات المحافظة

فيديو

السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو
الرئيس السيسي يهنئ فلسطين بتولي رئاسة مجموعة الـ 77 العام القادم .. فيديو
الرئيس السيسي في اجتماع مجموعة الـ 77: سنظل أوفياء للوعد .. فيديو
السيسي في افتتاح اجتماع مجموعة الـ77: مصر في طليعة الداعمين للسلام
فيديو جراف.. شاليموه وأكواب قابلة للأكل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟