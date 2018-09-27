محافظ الدقهلية لـ نواب الإقليم : جميعنا في سفينة واحدة

التقي الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، واستمع الي المشاكل المتعلقة بدوائرهم.



وأكد المحافظ، علي أهمية التعاون بين النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع مستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين قائلا خلال اللقاء إننا جميعا في سفينة الوطن الواحدة، وأن هدفنا واحد وطريقنا واحد وإن اختلفت وسائلنا.



وأضاف أن أجهزة المحافظة لم ولن تتواني عن القيام بواجبها نحو المواطنين وانه لن يسمح بالتقصير المتعمد في أداء المسئولين لأعمالهم.