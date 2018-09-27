مدير تعليم القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات بمدرسة المتفوقين

تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، سير العملية التعليمية بمدرسة المتفوقين الثانوية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.



وحضر عطية طابور الصباح ، وألقى كلمة على الطلاب هنأ فيها المدرسة عن نتائج العام الماضي وحصول المدرسة ( 3 طلاب من ابنائها ) على المركز الاول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة لعام 2017/2018 ، وتجديد اعتماد المدرسة للمرة الثانية بشهادة الجودة والاعتماد التربوى للمرة الثانية على التوالى.



وأكد عطية على دعمه الكامل للمدرسة وتطويرها على كافة الأصعدة والعمل على تطوير معامل العلوم بها لتواكب متطلبات العملية التعليمية والنظام التعليمي الجديد حيث تفقد الحجرات الدراسية للطلبة والقسم الداخلى ووجه بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات به.



كما تفقد المطعم الخاص بالمدرسة ، وتابع عملية توزيع وتخزين الأطعمة بها وسيرها بشكل جيد ، وتفقد معامل العلوم والحمامات ، واطمأن على حالة النظافة العامة لمبني القسم الداخلي ومبنى المدرسة ووعد بتطوير معامل الحاسب الآلي والتعليم الالكتروني ، وتزويدها بأحدث الاجهزة ، وتفقد المكتبه والتربية الموسيقية والفنية وأثنى عليهم جميعًا ، وكذلك تطوير منظومة العمل الاداري وتوفير الأدوات والاجهزة اللازمة للتصوير والطباعة.



وقال مدير المديرية إن الفترة القادمة ستكون فارقة في الارتقاء بالمدرسة في كافة النواحي لخدمة ابنائنا من الطلاب المتفوقين ، لتساهم فى تنمية الابداع لديهم لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذا الصرح التعليمي في خدمة المجتمع .



وأوصى مدير المديرية بتفعيل مبادرات المشاركة المجتمعية ومجلس الامناء ، وفي نهاية الزيارة تم تقليد عطية بميدالية المدرسة للشخصيات الفعالة والمؤثرة الممنوحة من قبِل جمعية خريجي مدرسة المتفوقين عرفانًا بدوره في دعم المدرسة وتوفير كافة متطلباتها.