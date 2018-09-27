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محافظات

جامعة حلوان تكرم عبد الله رمضان بعد تعيينه نائبا لمحافظ السويس

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:29 م
جامعة حلوان تكرم
جامعة حلوان تكرم عبد الله رمضان
حسن غنيمة
قامت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور عبد الله رمضان استاذ الاقتصاد والتجارة الدولية المساعد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، لتوليه منصب نائب محافظ السويس في حركة المحافظين الأخيرة ، وقد قام د . ماجد نجم بإهداء درع الجامعة للدكتور عبد الله رمضان.

وعمل الدكتورعبد الله رمضان في جامعة حلوان، منذ تخرجه معيدًا منذ عام 2004 ، وتدرج في المناصب الأكاديمية والإدارية علي مدار 14 عامًا ، حيث عمل مديرًا لبرنامج التعليم المفتوح ومديرًا تنفيذيًا لبرامج الدراسات العليا المهنية MBA/DBA بالجامعة.

كما شارك في هيئة التدريس بالعديد من الجامعات المصرية ، وله العديد من المؤلفات العلمية في مجال التنمية الاقتصادية والمالية العامة والتجارة الدولية والجمارك .

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