علي جمعة يوضح جواز زواج المرأة من آخر بعد عامين من اختفاء زوجها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه لا يجوز للزوجة التي تغيب عنها زوجها لمدة عامين متتاليين الزواج من آخر إلا بحكم القاضي ، كما لا يجوز لها الزواج حتى ولو علمت بوفاته.



وأضاف جمعة خلال " مجلس الجمعة " بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر ردا على سؤال سيدة تقول: " تغيب زوجي منذ عامين ولا أعلم عنه شيئا فهل يجوز لي الزواج من شخص آخر أم لا؟ " ، قائلا: يجوز لك رفع دعوى أمام القاضي بعد عام من اختفائه ، وإذا حكم القاضي لك بالزواج فتزوجي.



وتابع: ولكن إذا حدث تطور في الأمر وبعد زواجك ظهر زوجك الأول ، فحكم القاضي يطبق وزوجك الأول ليس له علاقة بك.