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محافظات

محافظ الاسماعيلية يجازى مجموعة من الأطباء والممرضين بالوحدات الصحية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:55 م
اللواء حمدى عثمان
اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية
انجي هيبة
أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الاسماعيلية، قرارا بمجازاة أربعة أطباء بخصم 7 أيام من راتب كل منهم واحالتهم للتحقيقات.

كما قرر المحافظ مجازاة أربعة آخرين من الممرضات والعمال من العاملين بالوحدات الصحية لطب الأسرة بقرى كل من أبو عطوة وأبو بلح والضبعية، وذلك لتغيبهم وعدم تواجدهم بمحال عملهم.

جاء ذلك فى اطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحقيقا للانضباط والالتزام داخل كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية.

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