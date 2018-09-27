تجنبوا محطة فيكتوريا .. فوضى عارمة في لندن لهذا السبب

عمت حالة من الفوضى محطة فيكتوريا للقطارات في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعدما توقفت الحركة داخل المحطة، نتيجة إضراب العمال، وهو ما جعل السلطات تقوم بإخلاء المحطة.



وقالت صحيفة التايمز البريطاينة ، إن العمال أوقفوا السلالم المتحركة والمصاعد، مما أدى إلى تواجد حشود ضخمة من الناس.



وقال منظمو الإضراب إنه سيستمر لمدة 48 ساعة.



وغادر آلاف المسافرين الغاضبين المحطة بعدما تقطعت بهم السبل وسط مشاهد للفوضى في لندن .



وقالت إحدى المتضررات ، نينا ماتاز ​​، إن الناس أصبحوا "محصورين على منصات القطار"، بينما كان يتم "سحق" الأطفال بسبب تدافع الناس.



وحث مسافرون آخرون الناس على تجنب المحطة مهما كان الثمن.



وبسبب ذلك، اعتذرت هيئة النقل في لندن عن الاكتظاظ في محطة فيكتوريا.

