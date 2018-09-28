ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الفرق بين الصدقة الجارية وغيرها من الصدقات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الصدقة والصدقة الجارية، فالصدقة الغير جارية هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال أو طعام أو كسوة أو دواء أو فراش، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطه: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟»، أن الصدقة أم مؤتة واما جارية فالجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا مات إبن ادم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له)).

وأشار إلى أن الصدقة الجارية تكون لبناء مسجد أو شراء مصاحف توضع في المسجد أو وقف بيت أو محل على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري.

ترشيحاتنا

الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو

سيدة تدعى وفاتها بمساعدة زوجها للهروب من قروض بنكية وأحكام قضائية

سقوط عصابة استولت على 90 ألف دولار من تاجر بصفحة وهمية لتغيير العملة

التعليم العالى تعلن عن خبر سار لشعبتين بالجامعة العمالية

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة مناسب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

صحة البحيرة: نستهدف فحص 3 ملايين و750 ألف مواطن بمبادرة فيروس سي

وزيرة الهجرة ترد على المصريين بالخارج حول توفير وحدات سكنية.. فيديو

الكاف: 20 ألف دولار غرامة على الأهلي ومباراتين بدون جمهور مع إيقاف التنفيذ

قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو

تغيير شعار برشلونة للمرة 11 في تاريخ النادي .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

فيديو

مؤلف كابتن ماجد: فكرة المسلسل جاءتني أثناء مشاهدة كأس العالم 1987
استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط
خالد بيبو يوجه رسالة مؤثرة لـ ناصر ماهر ..فيديو
خالد بيبو: الأهلي سينشئ أكاديميات لتعليم كرة القدم في كل أنحاء الجمهورية..فيديو
قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟