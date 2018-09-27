وزيرة الهجرة ووزير شئون المغتربين الأرميني يزوران القوات البحرية بالإسكندرية

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية للجالية الأرمينية فى مصر.



بدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رحب فيها بالوفد فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التي بذلتها القوات البحرية على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات في ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتصبح مصنفة ضمن أقوى عشرة أساطيل بحرية على مستوى العالم، مشيدة بالدور الذى تقوم به القوات البحرية في حماية سواحل مصر والذى يبعث بالفخر بالقوات البحرية والقوات المسلحة المصرية.



‎وزار الوفد حاملة الطائرات ميسترال والفرقاطة الفريم "تحيا مصر" ويخت المحروسة معربين عن سعادتهم بإمكانيات القوات البحرية وبالقطع البحرية الجديدة وعن فخرهم برجال القوات البحرية وقدرتهم فى قيادة وحدات بتكنولوجيا هائلة.‎



حضر الزيارة "مخيتار هارابيتيان" وزير المغتربين الأرميني والأسقف أشود منتكسيان مطران الأرمن الأرثوزوكس وسفير أرمينيا بالقاهرة ومحافظ الاسكندرية.



يأتي ذلك فى إطار مبادرة "إحنا المصريين الأرمن" للإحتفاء بالجالية الأرمينية فى مصر.