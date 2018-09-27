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السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:33 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيماء مجدي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحولات التكنولوجية والسياسية ذات الوتيرة المتسارعة؛ تمثل آثارا ستغير نمط الحياة في عالمنا المعاصر، ومن أهم تلك التحولات التكنولوجيا البازغة وآثارها على العمل.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مجموعة الـ77 والصين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، اليوم الخميس، أن استخدام الإنترنت والهاتف، أتاح توفير فرص عمل جديدة.

ونوه إلى أن آثار التكنولوجيا البازغة، وتوفير فرص العمل للشباب في المجالات الإنتاجية تعد من أهم التحديات للدول النامية.

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