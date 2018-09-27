رغم الإجازة البرلمانية.. عبدالعال كعب داير خارجيا لدعم جهود الدبلوماسية النيابية.. زيارات رئيس النواب تمر من صربيا وقبرص وإيرلندا.. واستقبال حافل بالوفد المصري وتأكيدات على محورية دور مصر بالمنطقة

توافق على مواجهة الإشكاليات المشتركة

رؤساء الدول يحرصون على لقاء عبد العال

صربيا ومصر.. علاقات 110 اعوام

إيرلندا وفرص التعاون الواعدة بمجالات الأدوية

قبرص ومواجهة العداءات التركية



رغم الإجازة البرلمانية، لمجلس النواب، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حرص على مواصلة جهوده في دعم أواصر العلاقات البرلمانية بين مصر ومختلف دول العالم، وذلك بإجرائه العديد من الزيارات البرلمانية، بالإضافة إلى جهوده في استقبال العديد من الوفود الأجنبية على المستوى البرلماني والتنفيذى.



وتأتى الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس المجلس، على رأس وفود رفيعه المستوى، في إطار رؤى دعم العلاقات وتطورها على المستوى البرلماني والحكومى والرغبة فى العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، ولا سيما على المستوى البرلمانى ودعم العلاقات بين مجلسى النواب في البلاد المختلفة.



مصر وصربيا .. علاقات 110 اعوام



في يوليو 2018، توجه د.على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى العاصمة الصربية بلجراد بناء على الدعوة الموجهة من رئيسة البرلمان الصربى بمناسبة مرور 110 اعوام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث التقى رئيسة البرلمان الصربى مايا جويكوفيتش، وأعضاء البرلمان الصربى المناظرين للوفد المصرى، وتم استقبال الدكتور على عبد العال استقبالًا رسميًا فى مبنى البرلمان الصربى ثم تلا الاستقبال اجتماع مغلق بين الجانبين استعرضا فيه العلاقات التاريخية والعميقة بين الدولتين وأهمية التنسيق فى المجالات المشتركة وأهمها الارهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادى المشترك.



أعقب ذلك قيام كل من رئيس البرلمان الصربى والدكتور على عبد العال بعقد لقاء صحفى مشترك ذكرا فيه أن هذه الزيارة الرسمية تعتبر أول زيارة لرئيس برلمان مصرى لصربيا، وذكرت رئيسة البرلمان أهمية بعض الوقائع التاريخية مثل تأسيس حركة عدم الانحياز وأن الزعماء والرؤساء السابقين أسسوا لعلاقات سياسية متينة، ورد الدكتور على عبد العال بأن العلاقات السياسية المتينة يجب أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية وأن تترجم فى صورة تبادل تجارى واقتصادى وسياحى مناسب وأهمية إعادة خط الطيران المباشر بين مصر وصريبا.



كما استقبل الرئيس الصريبى ألكسندر فوتشيتش، الدكتور على عبد العال، والذى أكد حرصه على الاستقبال تكريمًا لمصر قيادة وشعبًا وأنه يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسى فى بلجراد فى أقرب وقت وخلال اللقاء أستعرض الرئيس الصربى العلاقات التاريخية والسياسية المصرية الممتدة، معربًا عن أمله فى زيادة العلاقات الاقتصادية، وقال الرئيس الصربى: مصر بلد صديق ومواقفها صادقة معنا ومحفوظة وأنه يحب أن يزور مصر كسائح قبل أن يزورها كرئيس.



كما ألقى د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خطابًا أمام الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الصربي، نقل خلالها تحيات الشعب المصري قيادة وشعبًا وأكد أن العلاقات التاريخية والتطلعات المشتركة تقرب وجهات النظر المصرية الصربية لما فيه خير للبلدين وأنها تستند إلى المبادئ والقيم التي نشأت على أساسها حركة عدم الانحياز التي جسدت في وقتها تطلعات شعوب العالم الثالث لمواجهة تحدي التنمية بالاعتماد على الذات، كما أعرب سيادته عن تقدير القيادة المصرية لدور جمهورية صربيا في تأييد ثورة 30 يونيو 2013... مؤكدًا أن مصر لا تنسى أصدقاءها ممن وقفوا بجوارها وقت الشدة. مشيرًا إلى أن القنوات البرلمانية تفتح أبوابًا وتعطي آفاقًا أرحب للعلاقات بين البلدين.



مصر وقبرص فى مواجهة العداءات التركية



وفى 9 سبتمبر 2018، توجه د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني، إلى قبرص، فى زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب القبرصى، والذى التقاه بأول لقاءاته، وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصى على أن مصر شريك هام واستراتيجى لقبرص، وهو مايفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التى تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد على دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة، ومواجهة العداءات التركية بالمنطقة.



واستقبل رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس، الوفد، والذى أكد على تقديره لمصر حكومة وشعبًا، ونقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد حرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، كما عبر عن شكره الكبير لدور مصر الداعم دائمًا لقبرص في مختلف المحافل الإقليمية والدولية واكد على دعم قبرص لمصر في المحافل الدولية خاصة الاتحاد الاوروبي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وأكد أن الاجتماع الثلاثي القادم بين قبرص ومصر واليونان سيشهد مزيدا من التعاون والتنسيق بين دولنا لتحقيق مصالحنا المشتركة، فى مواجهة تركيا.



فرص التعاون الواعدة بمجالات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات



وفى الشهر ذاته، توجه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لايرلندا، حيث شهدت زياراته العديد من الفعاليات، وذلك بلقاء الرئيس الايرلندى، ورئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء.



وخلال لقائه مع شون كوميريل فيرجل رئيس مجلس النواب الأيرلندي، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال أن الظروف الراهنة تمثل وقتًا ملائمًا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا فى مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات التجارية، والتعاون في مجال التعليم، ومكافحة الإرهاب، كما أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة فى الكثير من المجالات مثل الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.



وأشار إلى أن هذا العام يشهد مرور 40 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعطى للزيارة زخمًا وبعدًا مهمًا تجاه تطوير العلاقات بين قيادتى وشعبى البلدين فى كافة المجالات، وعلى المستوى الإقليمي، أشاد الدكتور علي عبدالعال بموقف أيرلندا من القضية الفلسطينية، وطلب مواصلة دعمها لتسوية الأزمة في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الأيرلندي عن سعادته الشديدة بهذا اللقاء، لافتا الي أن مصر دولة مؤثرة في المنطقة، وشريك مهم لأيرلندا في العديد من المجالات، مؤكدًا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات أخرى تعود بالنفع على كلا الشعبين الصديقين.



في سياق آخر التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له مع وزير النقل والسياحة والرياضة في أيرلندا، حيث دعا إلى زيادة أعداد السائحين من أيرلندا إلى مصر، لا سيما في ضوء تمتع مصر بالعديد من مقومات السياحة بأنواعها المختلفة، وفي ضوء تحسن الأوضاع الأمنية في مصر واستقرار الأوضاع الداخلية بها، وهو الأمر الذي شهده بنفسه السيد رئيس البرلمان الأيرلندي خلال زيارته مصر العام الماضي 2017.



ومن جانبه، أكد وزير النقل والسياحة والرياضة الأيرلندي على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال السياحة، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أعداد السائحين من بلاده إلى مصر خلال الفترة القادمة.



جدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الثاني بين الدكتور علي عبدالعال ورئيس برلمان أيرلندا، حيث زار وفد برلمانى أيرلندى كبير مصر فى منتصف يناير 2017 برئاسة رئيس مجلس النواب ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الأيرلندى، وألتقي أعضاء الوفد برئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وبحث الوفد سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.



وعقب هذا اللقاء أقام رئيس مجلس الشيوخ الأيرلندي، "دينيس أودرنيفان" مأدبة غداء على شرف الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوفد المرافق له.



وفي اللقاء الموسع بين الوفد البرلماني المصري مع نظيره الايرلندي تم تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس النواب المصري برئاسة النائب عبدالحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة ونظيره الأيرلندي برئاسة النائب الايرلندي دراج اوبريان.



وشهدت الزيارة أيضا تأكيد رئيس الجمهورية الأيرلندي، مايكل دي هيجنزل، تقديره لمصر حكومة وشعبًا، وحرصه على تطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقباله، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بمقر القصر الرئاسي في دبلن، حيث ثمن العلاقات الثقافية الوثيقة بين البلدين، وارتباطاته العائلية بمصر، فضلًا عن اهتمامه بكتب الأدب الأفريقية، وقدم التهنئة لمصر على الاكتشافات الأثرية الأخيرة.



وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد رئيس أيرلندا حرص بلاده على استعادة صادرتها الزراعية مرة أخرى إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به الأخيرة من سوق كبير.



وعلى المستوى الإقليمي، عبر رئيس أيرلندا عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه النزاعات والأزمات المشتعلة في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن بلاده تدعو إلى مفاوضات جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للبحث عن السلام العادل والدائم في المنطقة.



من جانبه نقل الدكتور عبدالعال تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس أيرلندا، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الدكتور عبدالعال على العلاقات القوية والمتطورة بين البلدين التي تحكمها العديد من الثوابت المشتركة والتاريخ المتشابه، وأعرب عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية في مختلف المجالات.



وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي للبناء على الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس برلمان أيرلندا إلى مصر في بداية العام الماضي 2017، كما تأتي الزيارة في عام يشهد مرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



ولفت علي عبدالعال إلى أن هناك آفاقا ضخمة تنتظر تصدير العديد من المنتجات الغذائية الأيرلندية إلى مصر، كما دعا الجانب الأيرلندي إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح المستثمرين الأجانب العديد من الامتيازات والتسهيلات.