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مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:09 م
مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد
جمالات الدمنهورى
تفقد  اللواء جمال الرشيدى – مدير امن البحيرة اعمال مبادرة استخراج  مصدرات المرور (رخص القيادة – رخص التسيير ) بدون غرامات بمركز المحمودية كما تفقد منافذ بيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار بدمنهور ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

 وياتى تواصل المبادرات  فى إطار  تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بالاهتمام بالنواحى الإنسانية والاجتماعية للمواطنين  انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة بهدف بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور  حيث لاقت المبادرتان استحسان الجمهور متمنين استمرارها.

والتقى مدير الأمن بالمواطنين المترددين على المبادرين وتناقش معهم حول مشاكلهم وتلبية خدماتهم من الجهاز الشرطى، موضحا أن جهاز الشرطة فى خدمة الشعب ويهدف إلى الالتحام مع المواطنين.

كما قام مدير الأمن بجولة تفقدية بمركزى شرطة كفر الدوار وأبو حمص لمتابعة سير العمل مشددا على الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد وحسن معاملة الجمهور وتلبية خدمات المواطنين .
مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد
مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد
مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد
مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد
مدير أمن البحيرة يتفقد منافذ مبادرتى المرور وكلنا واحد

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