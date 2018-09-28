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منح مجانية من المجلس الثقافي البريطاني لجامعة سوهاج

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:09 ص
منح مجانيه من المجلس
منح مجانيه من المجلس الثقافي البريطاني لجامعه سوهاج
خالد رياض
نظمت وحدة اللغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بجامعة سوهاج ورشة العمل المجانية التعريفية لامتحان IELTS بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني The British Council بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين الجامعة وبين الهيئات الدولية عامة والمجلس الثقافي البريطاني خاصة، مؤكدا ضرورة تنفيذ مثل هذه اللقاءات وورش العمل لرفع كفاءة الطلاب وخبراتهم لتآهيلهم لسوق العمل بعد التخرج ليس فقط على المستوي المحلي ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأثناء اللقاء تحدث الدكتور خالد الزغبي مدير التطوير والتنمية في المجلس الثقافي البريطاني عن المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة البريطانية للمصريين وهي المنح الخاصة بالدكتوراه والماجستير وهم نيوتن -مشرفة و Chevining Scholarships التي تقدمها الحكومة البريطانية حيث وضح شروط القبول بها ومواعيد التقدم لها في عده مجالات دراسية وتحدث ايضا عن امتحانات الزمالة لخريجي كليات الطب بمصر والتى تؤهلهم للعمل بالدول الاوربية والخليج.

وأوضح سيمون دوسون، الخبير الاكاديمي في اعداد وتطوير امتحان IELTS انواع الامتحانات واجزاءها والدرجة المطلوبة للتقدم للمنح البريطانية.

وقالت الدكتورة ليلي هاشم، مدير وحدة اللغة الانجليزية أن وحدة اللغة عقدت جلسه تدريب للمعيدين والمدرسين المساعدين بأقسام اللغة الانجليزية بكليات التجارة و الالسن والتربية والآداب و برنامج الترجمة انجليزي-عربي بكليه الاداب حيث تم مناقشه طرق تدريس اللغة الانجليزية التواصلية واهميه تطوير العمل داخل الفصل الدراسي.

ووافق رئيس الجامعة على تنفيذ دورة تدريبية اخرى للمعيدين والمدرسين المساعدين بأقسام اللغة الانجليزية على مستوى الجامعة خلال الفصل الدراسي الاول لمده اسبوع لرفع كفاءتهم وسوف يقوم الخبير الاكاديمي سيمون دوسون بالتدريس في هذه الدورة التدريبية.

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