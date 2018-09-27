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تعليم

جامعة سوهاج تشارك بمعرض للفنون فى مهرجان تقييم مراكز فنون الجامعات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
خالد رياض
يشارك معرض الفنون التشكيلية بجامعة سوهاج، فى المهرجان الختامى لتقييم مراكز فنون الجامعات المصرية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية فى الفترة من 25 حتى 29 سبتمبر الجارى، صرح بذلك الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة، مشيدًا بأهمية مشاركة الطلاب بمثل هذه الفعاليات التى تعد فرصة جيدة لإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب، وشغل أوقات الفراغ واستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم، كما تساهم فى بث روح التعاون بين الفرق وترسيخ العمل الجماعي بين طلاب الجامعات المختلفة.

وأوضح اسماعيل الظهرى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن مركز الفنون بالجامعة يشارك فى المهرجان بمعرض الفنون التشكيلية، حيث يتضمن المعرض الأعمال الفنية للطلاب في التصوير الزيتى ،الرسم بالرصاص، الموزايك، أشغال قشرة الخشب، أشغال الجلد، الرسم على الزجاج، النحت على الفوم، النحت بالطين الأسوانى وأشغال فنيه متعددة.

وأضاف أحمد عاطف مدير إدارة النشاط الفنى والثقافى أن فريق المسرح والتعبير الاستعراضى بالمركز شارك فى المهرجان بعرض مسرحي بعنوان: "سواقى الدم"، والذى ضم 20 طالبا وطالبة وقام بالتدريب والاخراج كلًا من محمود أبو زيادة ومصطفى إبراهيم، مشرف الفوج مصعب صبري.

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