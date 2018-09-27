السيسي: يجب تسخير التكنولوجيا البازغة لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا لمجموعة الـ77؛ من أجل مناقشة موضوع التكنولوجيا البازغة، وكيفية تسخيرها لأغراض التنمية، فضلًا عن بحث سبل ضمان ألا تستغل التكنولوجيا داخل المجتمعات أو بين الشعوب، وإنما تساعد على تصحيح تلك الفجوات، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوبنا.



وأوضح الرئيس، خلال كلمته بافتتاح "مجموعة الـ77 والصين" على هامش اجتماعات الجمعية العامة، اليوم الخميس، أن مصر تأمل فى أن تستمر المجموعة خلال الفترة المقبلة، في الاهتمام بشكل كبير بموضوعات التكنولوجيا.



ونوه إلى أنه ينبغى الحرص على تفضيل تلك التقنيات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، ولا تقضى على فرص قائمة، لافتًا إلى أن القضاء على الفقر ورفعة شأن الفرد، من أهم أهداف مجموعة الـ 77.