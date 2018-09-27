الصحفيين تنظم رحلة للعين السخنة بالتعاون مع مصر للسياحة

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين عن تنظيم رحلة الى العين السخنة بالتعاون مع مصر للسياحة.



واوضحت اللجنة أن الرحلة خلال الفترة من الخميس ١١ أكتوبر الى السبت ١٣ أكتوبر ٢ ليالي وثلاثة ايام بأحد الفنادق السياحية.



كما ان قيمة الفرد فى الغرفة الثنائية والثلاثية ١١٠٠ جنيه وسعر الفرد فى الغرف الفردية ١٧٠٠ جنيه والأطفال من سن ٦الى ١٢ سنة بـ ٦٦٠ جنيها إقامة كاملة افطار غداء عشاء بوفيه مفتوح والتنقل باتوبيسات مصر للسياحة ويبدأ الحجز وتسديد الاشتراكات من السبت المقبل.