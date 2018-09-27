قصة شاب دخل المستشفى لتركيب شريحة في يده خرج جثة هامدة.. فيديو وصور

تجمهر عشرات المواطنين، صباح اليوم أمام احد المستشفيات الخاصة بالحى الاول بمدينة 6 اكتوبر إثر واقعة مأساوية تعرض لها الشاب "احمد مجدى" الذى دخل لاجراء عملية جراحية لتركيب شريحة بكف يده، فخرج منها جثة هامدة محمولا على الاكتاف نتيجة ما وصفه أهله بـ "إهمال طبي" من المستشفى وفريق العمل الذى قام بإجراء الجراحة.



ورصدت كاميرا صدى البلد تفاصيل لفظ الشاب "احمد مجدى" الموظف بإحدي الجهات الحكومية، أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة، بمدينة 6 أكتوبر.



وقال "مجدى عبد العليم" والد الضحية: "ان نجله احمد كان قد صدمه اتوبيس ونقل الى المستشفى لاجراء التحاليل والاشعات وتم تركيب جبيرة بيده وتحديد موعد لإجراء عملية لتركيب شريحة بكف يده وكان بكامل صحته وعافيته حتى دخوله لاجراء العملية الساعة الثامنة صباحا، وتم تأجيل العملية لاجرائها العاشرة مساء وخرج من العمليات الثانية صباحا وتم وضعه بالعناية المركزة لمدة اربعة ايام تحت اجهزة التنفس بلا حركة او كلمة (لاحس له ولا خبر) وبعدها تم اعلامنا بالوفاة، وتم اعلامنا ان سبب الوفاة توقف بالقلب، وابلغنا دكتور التخدير ان الوفاة نتيجة حساسية على الصدر من التخدير وتم إعلام الضحية بخطورة الموقف قبل اجراء العملية وتوقيعه على تقرير بذالك ولكن لا وجود للتقرير ولا صحة له.



وناشد الحاج مجدى عبد العليم، والد الضحية وزيرة الصحة والجهات المسئولة بالتعامل مع الموقف والاتيان بحق نجله.