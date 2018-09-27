ميرور: التحقيق مع شاب قاده غضبه لمحاولة إيقاف طائرة بطريقة غريبة

أوردت صحيفة ميرور البربطانية قصة شاب قالت إن عمله المتهور قاده للإعتقال على ايدي رجال الشرطة، حيث تأخر الشاب عن طائرته في مطار دبلن بأيرلندا، وهو ما دفعه للقيام بأغرب عمل وهو اقتحامه باب مدرج الطائرات وقيامه بالجري وراء الطائرة ملوحًا لها لكي تقف وتأخذه معها.



وقالت الصحيفة إن الشاب أصيب بحالة غضب شديد بعدما علم إن طائرته ستقلع ، فلم يجد أمامه إلا اختراق أبواب المطار والخروج لمدرج الطائرات للحاق بطائرته.



وقامت الشرطة بالتحرك وقبضت عليه، وهو قيد التحقيق للوقوف على دوافعه لهذا العمل الغريب، وتعريضه حياته وحياة الآخرين للخطر.