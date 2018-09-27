السفير المصري بالكويت : الزمالك قادر على تخطي القادسية بالبطولة العربية

قال طارق القوني السفير المصرى بالكويت إن الزمالك يتمتع بشعبية كبيرة في الكويت معربا عن أمنيته في فوز الفريق فى المواجهة مع القادسية الكويتى بإياب دور الـ32 بالبطولة العربية غدا وإسعاد الجماهير .



وأضاف "الزمالك فريق كبير ونعلم أنه قادر على التأهل للدور التالي" وعبر عن سعادته بوجود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الكويت استعدادا لمواجهة القادسية المقرر لها مساء غد الجمعة.



وكان السفير المصري قد وجه الدعوة لبعثة الزمالك لتناول الغداء بمقر السفارة وحضر ممثلا عن البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأمير مرتضى المشرف على الفريق .



ومن جانبه وجه إسماعيل يوسف الشكر للسفير المصري على الترحاب وحسن الاستقبال مؤكدا أن الفريق سيسعى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بالكويت.