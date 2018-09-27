الزمالك يهدي درع وميدالية وعلم النادي للسفير المصري بالكويت

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الكويت وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة على إهداء درع النادي وعلم وميدالية الزمالك للسفير المصري بالكويت طارق القوني .



وكان الثنائي قد قام بتلبية دعوة السفير على الغداء بمقر السفارة .



ويخوض الفريق الأبيض مباراة القادسية الكويتي غدا في اياب دور الـ 32 للبطولة العربية.