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السيسي : النفاذ للتقنيات البازغة ليس متساويا بين سكان العالم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية ذات الوتيرة المتسارعة تمثل منعطفا ستغير تبعاته من نمط الحياة المعاصرة، وللدول والشعوب الأفريقية التي تمثل 80% من سكان هذا العالم وأحد أهم أوجه هذه التحولات هي التكنولوجيا وآثارها على فرص العمل.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه أعمال مجموعة الـ 77 والصين، أن الجميع يلاحظ ما أتاحه الإنترنت والهاتف المحمول من مجال للتواصل ونمو التجارة وما ترتب عليهما من نشأة خدمات وفرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الجميع يعي ان النفاذ لتلك التقنيات التى أضحت أساسية ليس متساويا فضلا عن أن النفاذ للتقنيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى يعد أكثر صعوبة وهو مايطرح ضرورة التعامل مع الفجوة التكنولوجية القائمة بين الشمال والجنوب من جهة وبين دولة وأخرى من جهة ثانية.

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