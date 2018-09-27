أبوان أمريكيان يفقدان حضانة ابنهما بسبب الكاميرا الخفية

لا يقدر الكثيرون مهام ومسئولية الأبوة والأمومة نحو أطفالهم وهو ما يتسبب في أضرارٍ خطيرة تقود إلى تفكك العائلات، وهو ما حدث في أمريكا لأبوين لم يقدرا المسئولية وعرضا ابنهما للخطر بحسب شبكة إيه بي سي الأمريكي.



وقامت الشرطة في ولاية إلينوي بسجن رجل وزوجته بعدما عرضا للخطر ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.



وادعى الأبوان أنهما كان يقوممان بعمل قريب من برامج الكاميرا الخفية، لمعرفة ردود أفعال الناس في الشارع.



وذكرت الشبكة أن الأب بوجوسلاف ماتلاك البالغ من العمر 28 عاما وزوجته لورا كيجانو، صورا مقطعا لابنهما يقومان فيه بوضع ابنهما في صندوق السيارة عنوة وبعصبية، أمام الناس لمشاهدة رد فعلهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تبليغ الناس للشرطة، وحضورها واعتقال الأبوين.



وتم توجيه تهمة تعريض حياة طفل للخطر، للوالدين، فيما أدى الحادث أيضا إلى فقدان الزوجين حضانة طفلهما، حتى يعرض الأمر على القضاء.