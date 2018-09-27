نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي ريفيريان نديكورييو الذي يزور مصر حاليًا، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت زيارة وزير الخارجية إلى بوروندي في إبريل الماضي.



تم على هامش اللقاء، افتتاح جناح للغسيل الكلوي بالمستشفى العسكري في بوجمبورا، فضلا عن زيارة رئيس الجمعية الوطنية البوروندية إلى مصر في يوليو 2018.



كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين دول حوض النيل في مختلف المجالات لتحقيق التنمية، بما يحقق مصلحة جميع دول حوض النيل ويؤدي إلى رفاهية شعوبها.