ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
محمد وديع
استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي ريفيريان نديكورييو الذي يزور مصر حاليًا، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت زيارة وزير الخارجية إلى بوروندي في إبريل الماضي.

تم على هامش اللقاء، افتتاح جناح للغسيل الكلوي بالمستشفى العسكري في بوجمبورا، فضلا عن زيارة رئيس الجمعية الوطنية البوروندية إلى مصر في يوليو 2018.

كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين دول حوض النيل في مختلف المجالات لتحقيق التنمية، بما يحقق مصلحة جميع دول حوض النيل ويؤدي إلى رفاهية شعوبها.
نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البوروندي
نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يستقبل رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

ترشيحاتنا

الطفل الباكي ينتقم ليأخذ حقه.. يمسح الفيديو من موبايل والدته.. الوزارة تعاقب المسئولين عن تصويره.. والأب يتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة

هيئة قناة السويس تكشف تفاصيل إنشاء محطة تداول السيارات بشرق بورسعيد

طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية

أول تعليق من بنك الكويت الوطني بعد اندلاع حريق ضخم في أحد مقراته

15 دقيقة نارية بين الأهلي والنجمة اللبناني في كأس العرب

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام النجمة

مفاجأة .. أحمد الفيشاوي يقيم حفل زفافه على شاطئ الجونة

صحيفة مجرية: الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار إلى مصر

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

إطلالات متشابهة للفنانات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. السبت

استخراج جنين من داخل بطن رضيعة عمرها 10 أيام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية
السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟