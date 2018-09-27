ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تطعيم نزلاء سجن الزقازيق وسحب عينات فيرس c من السجناء فى أبو زعبل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:27 م
مصلحة السجون - ارشيفية
مصلحة السجون - ارشيفية
مصطفى الرماح
نظمت وزارة الداخلية قافلة لتطعيم نزلاء سجن "الزقازيق" كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية حيث تم تطعيم عدد من النزلاء تحت إشراف أطباء قطاع السجون.

من ناحية أخرى وإتساقًا مع سياسة الدولة فى القضاء على مرض الإلتهاب الكبدى الفيروسى فقد قام قطاع السجون بتنظيم قافلة طبية لسحب العينات اللازمة من نزلاء ليمان أبى زعبل2 حيث تم سحب عينات لعدد من النزلاء كإجراء وقائى ضمن مبادرة الحملة القومية للكشف المبكر عن "فيروس C " بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية ، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين. 

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: لن نتعرض لأي ضرر بسبب مصير أجيري

حكم مباراة الأهلي والنجمة.. سعودي واسمه تركي.. وصاحب تاريخ كبير في الأزمات التحكيمية

مدرب الإسماعيلي : لقاء الكويت صعب.. وسنحقق الفوز في دور الـ 32

أيقونة منتخب تونس: الأهلى يخوض مبارياته خارج أرضه على غرار النهائيات

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو

الكويت الكويتي يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول بكأس زايد

الكاف يكشف حقيقة منع جماهير الأهلى من حضور مباراة وفاق سطيف

أسباب فنية تؤدي إلى عدم إذاعة لقاء الإسماعيلي والكويت الكويتي

تقرير جاساما يضمن حضور جماهير الأهلي أمام وفاق سطيف

تشريح جثة سيدة عذبها عشيقها حتي الموت في عين الصيرة

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو
مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟