تطعيم نزلاء سجن الزقازيق وسحب عينات فيرس c من السجناء فى أبو زعبل

نظمت وزارة الداخلية قافلة لتطعيم نزلاء سجن "الزقازيق" كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية حيث تم تطعيم عدد من النزلاء تحت إشراف أطباء قطاع السجون.



من ناحية أخرى وإتساقًا مع سياسة الدولة فى القضاء على مرض الإلتهاب الكبدى الفيروسى فقد قام قطاع السجون بتنظيم قافلة طبية لسحب العينات اللازمة من نزلاء ليمان أبى زعبل2 حيث تم سحب عينات لعدد من النزلاء كإجراء وقائى ضمن مبادرة الحملة القومية للكشف المبكر عن "فيروس C " بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.



يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى وتقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية لهم .



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصة الرعاية الصحية ، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ، وبناء على بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين.



