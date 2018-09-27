ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصمم الأزياء التونسي: رد فعل غادة عادل على فستانها أسعدني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
توك شو
علّق مُصمم الأزياء التونسي الشهير، سوشا، على إطلالة الفنانة المِصرية، غادة عادل، على السجادة الحمراء أثناء مَهرجان الجونة، قائلًا: «أكثر شئ أسعدني رد فعل غادة عادل، على الفستان.. غادة تُحب الانطلاق في أزيائها لكونها لا تُحب التقيد في ملابسها».

وقال «سوشا»، خلال لقائه ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية: «في مهرجان الجونة، شعرت بوجودي على سجادة حمراء عالمية، لأنَّ كل إطلالة في المهرجان كانت مميزة ورائعة.. هم بحاجة إلى دعمٍ من الصحفيين، لأنهم يشعرون بالخوف من انتقادات السوشيال ميديا».

وبشأن إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، أفاد بأنَّ الدولة المصرية شهدت مؤخرًا تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في عالم الموضة على السجادة الحمراء للمهرجانات.


ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الكويت الكويتي في كأس العرب

احذري.. أخطاء مكياج تظهرك أكبر سنا.. فيديو

طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية

5 معلومات مرعبة عن الجثث والمومياوات.. أغربها بوذا والفراعنة والقطط

أول تعليق من بنك الكويت الوطني بعد اندلاع حريق ضخم في أحد مقراته

حلا شيحة تحذف صور زوجها وأبنائها على إنستجرام

15 دقيقة نارية بين الأهلي والنجمة اللبناني في كأس العرب

مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

أحدث أسلحة بوتين.. صاروخ يدمر طائرات العدو على بعد 200 ميل

لهذا السبب.. خطاب ترامب في الأمم المتحدة الأسوأ لـ إسرائيل

عمرو مصطفى يهاجم الهضبة من جديد ويهدد باتخاذ الإجراءات القانونية

مكسيم خليل يكشف سر منع دخول زوجته إلى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية
السيسي: توفير فرص العمل للشباب التحدى الأول للدول النامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟