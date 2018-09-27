مصمم الأزياء التونسي: رد فعل غادة عادل على فستانها أسعدني

علّق مُصمم الأزياء التونسي الشهير، سوشا، على إطلالة الفنانة المِصرية، غادة عادل، على السجادة الحمراء أثناء مَهرجان الجونة، قائلًا: «أكثر شئ أسعدني رد فعل غادة عادل، على الفستان.. غادة تُحب الانطلاق في أزيائها لكونها لا تُحب التقيد في ملابسها».



وقال «سوشا»، خلال لقائه ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية: «في مهرجان الجونة، شعرت بوجودي على سجادة حمراء عالمية، لأنَّ كل إطلالة في المهرجان كانت مميزة ورائعة.. هم بحاجة إلى دعمٍ من الصحفيين، لأنهم يشعرون بالخوف من انتقادات السوشيال ميديا».



وبشأن إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، أفاد بأنَّ الدولة المصرية شهدت مؤخرًا تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في عالم الموضة على السجادة الحمراء للمهرجانات.





