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تعليم

جامعة بنها تتقدم وفقا لتصنيف التايمز البريطاني عالميا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:22 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
حققت جامعة بنها، إنجازا جديدا وتميزت بمركز متقدم في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات على مستوى العالم، حيث جاءت في الترتيب من 601 - 800 عالميا، وأدرجت جامعة بنها مع 5 جامعات مصرية أخرى في هذه المرتبة، وظهرت 19 جامعة مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة في هذا التصنيف لعام 2019.

ويرتكز تصنيف التايمز البريطاني على 5 معايير تشتمل على 13 مؤشرا هي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

كما يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب ونسبة طلاب الدراسات العليا إلى طلاب البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

وأعرب الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة لجامعة بنها، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بنها بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق المكانة التي وصلت إليها الجامعة في هذا التصنيف العالمي.

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