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مرأة

في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:50 م
أروى جودة
أروى جودة
رشا عوني
تحتفل اليوم الفنانة أروى جودة بعيد ميلادها الـ34، وقد جاء ميلادها هذا العام بالتزامن مع تواجدها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

ومنذ الليلة الأولى من فعاليات المهرجان وخطفت أروى جودة الأنظار على السجادة الحمراء بأناقتها واختياراتها لفساتينها التي كشفت عن رشاقتها وجمالها.

بين الأبيض والأسود وألوان أخرى، تألقت أروى جودة على السجادة الحمراء، ففي حفل افتتاح المهرجان تألقت أروى بفستان أسود منقوش بالذهبي، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان باللون الفيروزي، كما ظهرت باستايل آخر مختلف ليلة أمس فارتدت تنورة مخططة مع بلوزة بيضاء.
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
في عيد ميلادها.. إطلالات أروى جودة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

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