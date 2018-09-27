مجلس الدولة يرفض تسجيل براءة اختراع مبنى عبَّاد الشمس

رفضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، تسجيل براءة اختراع مقيدة باسم "عُبَّاد الشمس"، وهو عبارة عن مبنى معمارى على شكل زهرة العباد يتحرك مع الشمس من الشروق الى الغروب، وتنغلق أجزاؤه وتعود لتفتح وقت الشروق، وأيدت المحكمة قرار لجنة التظلمات المختصة بفحص قرارات براءات الاختراع.



وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يشترط لمنح براءة اختراع ان يكون هناك ابتكار او اختراع ويكون جديدًا قابلا للاستغلال الصناعي، ولم يكن موجودا من قبل، اي يجاوز الفن الصناعي القائم الذي ابتكره رجل الصناعة المتخصص.



وتابعت المحكمة ان مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجي فحص تسجيل الاختراع فنيًا وانتهى الرأى الفنى بعد الاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين بجامعة عين شمس، ولجنة اخرى من المتخصصين بقسمى الإنشاءات وميكانيكا القوى من الكليات الفنية العسكرية، إلى أن المدعية بابتكارها لم تضف أى نشاط جديد او ابتكار واضح في عالم المبانى العالمية الانشائية.



وأضافت تقارير اللجنة أنه تمت الاستعانة بنفس الأفكار في القدرات والأحجام الصغيرة ، كما ان التصميم الهندسي ليس به فكرة ، حيث ان تحريك جزء من المبنى موجود بالفعل في العديد من المبانى حول العالم، فضلًا عن أن تصميم المبانى بوجه عام لا يستدعي الحصول على براءة اختراع ، لذا رأت المحكمة ان قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل براءة اختراع مبنى عُبَّاد الشمس سليم وله سنده الفنى.